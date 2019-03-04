В Москве более 65 тыс. человек посетили "Техноград" за полгода

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 65 тыс. человек посетили столичный образовательный центр "Техноград" с момента его открытия полгода назад. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Полгода назад, 3 сентября 2018, на ВДНХ заработал уникальный образовательный комплекс "Техноград". С момента открытия его посетили более 65 тыс. человек" - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в этом году посещаемость образовательного комплекса продолжит расти. "За один 2019 год в комплексе пройдет около 1,5 тыс. различных образовательных программ, их слушателям планируется выдать 250 тыс. сертификатов", говорится в пресс-релизе.

Деятельность образовательного комплекса "Техноград" направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Комплекс позволяет обучиться одной из выбранных специальностей, пройти профессиональную переподготовку, повысить квалификацию. Освоить новую профессию тут можно всего за несколько занятий. В комплексе можно получить навыки более чем по 45 профессиям.