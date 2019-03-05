Банки могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Банки, которые являются участниками льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта МСП, могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита. Об этом во вторник сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Здесь вопрос к банкам, которые предоставляют кредит. У нас 70 банков отобрано в рамках программы (льготного кредитования МСП - прим. ТАСС). Думаю, мы могли быть дать такое поручение банкам (в рамках программы льготного кредитования - прим. ТАСС), чтобы давали информацию о причинах отказов. Поручение дадим", - сказал Силуанов, отвечая на просьбу предпринимателей получать от банков в рамках льготной программы МСП мотивированные отказы.

Также он добавил, что обеспечение льготных финансовых средств для малых и средних компаний является одной из главных задач в рамках нацпроекта МСП.

Льготные кредиты

В начале марта российские банки заключили первые сделки по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса по ставке 8,5% в рамках программы льготного кредитования нацпроекта МСП. Всего в программе участвует 70 банков. Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%.

Кредит под 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн рублей на срок до 3-х лет.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Их необходимо достичь до 2024 года. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32% в последующие шесть лет. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.