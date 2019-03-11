Объем выпуск продукции промпарка новосибирского завода "Труд" вырос в 2,5 раза за два года

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Объем производства товаров резидентов промышленной площадки новосибирского машиностроительного завода "Труд", который примет участие в реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, вырос с 1,5 до 4 млрд рублей за два года, сообщил в понедельник журналистам председатель совета директоров ОАО "Машзавод Труд" Юнус Ислямов.

Площадка машиностроительного завода "Труд" в Новосибирске, который производит оборудование для добывающей промышленности, работает на условиях промышленного парка для малого бизнеса. В настоящее время на ней действует около 70 резидентов.

"Если два года назад я говорил, что на этой площадке [машиностроительный завод "Труд"] суммарно было произведено продукции на 1,5 млрд рублей, то сейчас я точно могу сказать, что на этой площадке производится больше 4 млрд рублей", - сказал Ислямов.

По его словам, в 2018 году объемы производства площадки выросли на 37%. По прогнозу, в 2019 году они увеличатся на 50-70%.

"Основная задача не только этого, но и других предприятий, выполнение мероприятия национальных проектов <...> и все предприятия сегодня рассматриваются под призмой выполнения задач, которые поставлены президентом", - заявил журналистам полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, назвав завод "Труд" примером предприятия, настроенного на исполнение национальных проектов за счет привлекательной модели работы с резидентами.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает до 2024 года увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.