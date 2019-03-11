Эксперт: поддержку инновационного кластера Москвы нужно предоставлять по единой заявке

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Для получения всех мер поддержки инновационного кластера Москвы требуется создавать одну единую заявку от участников и разработать единый механизм отчетности. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

"Было бы неплохо подумать, что, если вы пришли с проектом [в инновационный кластер], то это должна быть одна заявка и один механизм отчетности. Получив статус участника инновационного кластера Москвы, вы получаете "меню" из отдельных четырех механизмов поддержки, отдельно на НИОКР, банковскую гарантию, сопровождение. Получается, что вы реализуете какой-то целый проект, и вам надо подать четыре заявки, это значит вы увидите издержки на оформление документов и отчетности", - сказал он в ходе экспертной сессии "Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей".

Он пояснил, что сейчас предлагается механизм подачи отдельной заявки на каждый вид поддержки кластера. "Значит вы должны будете декомпозировать свой проект. На каждом этапе жизненного цикла вы претендуете на отдельную меру поддержку, это значит отдельная заявка, отдельная отчетность, отдельные показатели, которые не будут коррелироваться с другими", - пояснил он.

Шпиленко привел в пример промышленные кластеры, которые курирует Минпромторг. "Вы приходите в Минпромторг и подаете заявку на создание какого-то образца. Это подразумевает разработку, пилотный проект, выпуск пилотной партии, создание производства. Вы этот проект подали и вам государство его декомпозировало и по статьям затрат, которые вы несете, возвращает до 50% инновационных затрат", - сказал директор Ассоциации.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в Москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Мосгордума приняла закон о создании кластера 20 февраля 2019 года.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 7240 объектов промышленности, 719 научных организаций и 173 образовательных.