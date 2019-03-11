Эксперты: цифровизация может повысить конкурентоспособность МСП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса благодаря цифровизации могут повысить свою конкурентоспособность, а также больше узнать о мерах поддержки, такое мнение выразили в понедельник ТАСС опрошенные представители органов власти и экспертного сообщества.

Правительство России 7 марта утвердило положение по управлению реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ". Документом предусмотрено утверждение порядка разработки паспорта нацпрограммы и ее федеральных проектов, а также мониторинга и контроля по выполнению мероприятий федеральных проектов в рамках нацпрограммы. На исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" - 772,4 млрд рублей.

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" Александр Калинин отметил, что без цифровых технологий не может развиваться ни одна компания малого и среднего бизнеса.

"Приведу пример: открывается в жилом массиве две парикмахерских. Одна использует CRM (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами - прим. ТАСС), другая нет. С большой вероятностью можно сказать, что та, которая не использует CRM, закроется, потому что она не понимает, кто ее клиент, она не поддерживает постоянной связи, у нее нет базы данных, так называемой Big Data, и она, соответственно, работает вслепую. А та, которая использует CRM, работу в социальных сетях, в Instagram, у нее поток больше и более грамотно выстроен", - пояснил он.

Президент "Опоры России" отметил, что технология CRM позволяет накапливать базу данных из тех людей, которые действительно заинтересованы в услугах компании. "Если кто-то думает, что цифра - это не про него, даже в малом бизнесе, он выпадет из рынка. Рынок просто вытолкнет его через какое-то время", - сказал Калинин.

Скорость принятия решений

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что любой эксперт будет подталкивать предприятия к цифровизации. "Это дает возможность быстрого принятия решений и, конечно, обеспечить свою собственную конкретность по сравнению с другими участниками рынка", - отметил он.

По словам Фурсина, в Москве создано большое количество инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере инноваций. "Инвестиционный портал Москвы, портал поставщиков, это наши инновационные порталы. Платформы предназначены для МСП, которые могут найти себе объекты для аренды, покупки, поучаствовать в торгах или воспользоваться инновационной инфраструктурой", - сказал он.

Глава департамента добавил, что быстрее к цифровизации подключаются проекты, которые работают в сфере услуг. "Производственная деятельность продолжает цифровизироваться, идет автоматизация производства, но она более трудоемка для перехода в цифровую часть", - пояснил он.

Цифровизация госуслуг

Руководитель направления "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Константин Басманов ожидает, что цифровизация государственных услуг и сервисов создаст банкам возможность предлагать малому бизнесу большую часть своих услуг онлайн. "Чтобы мы не просили клиента с помощью документов физических себя идентифицировать как директора, как собственника компании, чтобы могли это все определять электронным образом по данным из Росреестра. <...> Это позволит нам все свои услуги тоже перевести онлайн, поэтому эффект очень большой будет", - пояснил Басманов.

С ним согласился руководитель дирекции банка "Уралсиб" по работе со стратегическими партнерами Алексей Ганеев. По его мнению, для трансформации экономики нужно начинать с государства, далеко не все сервисы которого оцифрованы.

"Возьмите портал "Госуслуги", казалось бы, там можно подать заявки онлайн, не выходя из дома, но это все равно усеченная версия. Вы можете подать заявку онлайн, но при этом вам [потребуется] за конечным результатом, за справкой, за паспортом сходить в МФЦ, отстоять очередь, получить эту конечную услугу. А вообще задача всей этой цифровой экономики - чтобы все делалось онлайн, тогда и бизнес к этой теме подключится и волей-неволей будет работать в цифре", - сказал эксперт.

По его словам, "Уралсиб" проводил исследование, согласно которому только 43% предпринимателей имеют полноценный продающий сайт. "Несмотря на все нацпроекты, малый бизнес еще не совсем готов к цифровой трансформации бизнеса, поэтому мы считаем, что и правительство, и государство, и в том числе банки должны популяризировать эту тему", - подчеркнул Ганеев.

Информированность о поддержке бизнеса

Председатель экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Госдуме Артем Кольцов считает, что одной из основных проблем является уровень подготовки предпринимателей в регионах.

"То, что [в нацпроекте] есть блок обучения (в федеральном проекте "Информационная инфраструктура" - прим. ТАСС), с моей точки зрения, крайне важно. Потому что именно просветительская деятельность влияет на рост предпринимательской активности, особенно МСП, потому что крупный бизнес серьезно информационно подготовлен, а малому нужно об этом рассказывать", - сказал эксперт.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил, что фонд развивает государственную информационную систему промышленности.

"Это оболочка для взаимодействия промышленных предприятий с органами власти, в первую очередь это Минпромторг. Для самих предприятий эта система дает возможность участвовать в электронных торгах, выбирать себе субподрядчиков, искать себе поставщиков оборудования. В этой системе есть каталог промышленной продукции, навигатор мер поддержки. На сегодняшний день туда заведено более 1000 мер поддержки, из которых около 200 - федеральные, остальные региональные", - сказал он.

Национальная программа "Цифровая экономика" направлена на модернизацию цифровой инфраструктуры в экономике, в том числе и в сфере малого бизнеса, и разработку законодательства о цифровых технологиях. Она создана во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Куратор нацпроекта - вице-премьер Максим Акимов, руководитель - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.