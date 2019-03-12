На поддержку бизнеса в Кузбассе в 2019 году направят почти 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Объем финансирования программ по развитию и поддержки бизнеса в Кузбассе в 2019 году составит почти 1 млрд рублей, сообщил во вторник в интервью ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Крупин. Средства будут направлены на реализацию мероприятий по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В этом году нам предоставлена федеральная субсидия на поддержку малого и среднего бизнеса, в 15 раз превышающая прежнее финансирование, - 852 млн рублей, это очень большие деньги. В России такую колоссальную сумму получили всего три региона: Свердловская, Новосибирская области и Кузбасс. Региональный бюджет дополнительно выделит еще 124 млн рублей, и в общей сложности сумма, которую мы направим на поддержку бизнеса, составит почти 1 млрд рублей", - сказал Крупин.

Он уточнил, что региональное финансирование программ по поддержке бизнеса увеличено в восемь раз впервые за 10 лет.

По словам Крупина, ожидается, что мероприятия по поддержке малого бизнеса позволят увеличить в перспективе его долю в валовом региональном продукте (ВРП) более чем вдвое. "Одна из наших стратегических целей по итогам реализации региональных программ в рамках нацпроекта - увеличение доли малого бизнеса в ВРП, сейчас это где-то порядка 16%, к 2024 году мы поставили себе цель довести этот показатель до 40%", - сказал Крупин.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" предполагает увеличение до 2024 года численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП к этому времени должна составить 32,5%.