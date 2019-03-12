Фонд моногородов проведет обучающие семинары по получению беспроцентных займов для МСБ

МОСКВА, 12 марта./ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ) проведет шесть обучающих семинаров по получению беспроцентных займов для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) за два месяца. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор фонда Ирина Макиева.

Ранее сообщалось, что Моногорода.РФ с 15 марта запустит программу финансирования инвестпроектов, в рамках которой предприятия, реализующие проекты в моногородах России, смогут получить займы под 0% годовых. В бюджете Фонда на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование.

"За два месяца мы проведем шесть семинаров, чтобы информировать представителей МСБ о возможности получения беспроцентного займа. То есть мы посетим несколько регионов и проинформируем на специальных выездных мероприятиях бизнесменов из всех 319 моногородов о возможностях получения подобных займов", - сказала она.

По данным Макиевой, на этой неделе запланировано проведение одного из таких мероприятий в Калуге, куда смогут приехать бизнесмены из Центрального федерального округа (ЦФО). Также планируется проведение мероприятий в Пермском крае, Башкортостане и в Ставропольском крае. Место проведения остальных семинаров пока не определено.

В пресс-службе Фонда отметили, что к участию приглашаются представители моногородов, региональные кредитные организации и бизнес. На семинарах сотрудники Моногорода.РФ проработают с участниками подробный механизм получения льготного займа.

О программе

Беспроцентные займы предусмотрены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в РФ, не имеющих просроченной задолженности перед бюджетом и фондами. Займы будут выдаваться для реализации проектов на территории моногородов России, в результате которых создаются новые рабочие места. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия банков (порядка 2,5-3% от суммы займа) из списка на сайте фонда и/или гарантия Корпорации МСП (составляет 0,75% годовых от суммы займа) и/ или ВЭБ.РФ. Проект не должен зависеть от деятельности градообразующего предприятия, остальные критерии можно узнать на сайте фонда.

В рамках программы предполагается выдавать займы от 10 до 250 млн рублей под 0% годовых на срок до 15 лет. При этом собственных средств в инвестпроекте должно быть не менее 20%. Отсрочка по погашению долга составит не более трех лет.

Также фонд продолжит выдавать займы свыше 250 млн рублей (до 1 млрд рублей) юридическим лицам под 5% годовых. Для таких займов сохраняются стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять сумму не меньше займа с учетом процентов за первые шесть месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы обеспечения может быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей международный, российский, инвестиционный или кредитный рейтинг, соответствующей требованиям фонда.

О фонде

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Фонд занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.