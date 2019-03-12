Чемпионат по парикмахерскому искусству пройдет в Москве на "Бьюти-форуме" в Технограде

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпионат по парикмахерскому искусству, мейкапу и дизайну ногтей пройдет 16 марта в рамках первого московского "Бьюти-форума" в образовательном комплексе "Техноград". Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Шестнадцатого марта в рамках "Бьюти форума" пройдет XXII чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей", - говорится в сообщении.

Во время чемпионата у гостей форума будет возможность понаблюдать за работой мастеров, оценить произведения молодых дизайнеров-участников "Московской недели моды", а также получить бесплатную консультацию известных стилистов.

Первый московский "Бьюти-форум" соберет с 14 по 16 марта специалистов из Союза парикмахеров и косметологов России и представителей Совета по персональной квалификации индустрии красоты. Эксперты форума поделятся секретами ведения бизнеса и расскажут гостям о новейших тенденциях развития отрасли, обсудят актуальные тренды, алгоритм открытия прибыльного салона красоты и качество профильного образования.

Образовательный комплекс "Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 45 профессиям.