Более тысячи субъектов МСП планируется создать в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Более тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть созданы в Новосибирской области к 2024 году области в рамках проекта "Популяризация предпринимательства", входящего в национальный проект развития малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Соколов.

"Основное направление национального проекта, обозначенное на следующие пять лет - федеральный проект "Популяризация предпринимательства". До Новосибирской области доведены целевые показатели по количеству вновь образующихся [в рамках федерального проекта] предпринимателей: к 2024 году в регионе должно быть создано 1284 субъекта малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

К указанному времени, по словам Соколова, число обученных основам ведения бизнеса в области в рамках федерального проекта должно вырасти до 9385 человек. На 2019 год запланировано обучение 1895 человек. В целом общее количество участников проекта, занимающихся малым и средним бизнесом, должно увеличиться с 632 до 10914 человек, рассказал глава регионального отделения "Опоры России".

Целевыми группами в рамках проекта он назвал действующих предпринимателей, лиц в возрасте до 30 лет, военнослужащих, уволенных в запас, пенсионеров, безработных, инвалидов. "Им будут демонстрироваться истории успеха, будет вестись обучение", - отметил Соколов.

Всего в Новосибирской области, по данным регионального Минэкономразвития по состоянию на середину 2018 года действовало более 150 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.