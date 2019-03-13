Нижегородские IT-разработчики создали отечественную альтернативу Microsoft Office

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. IT-разработчики из Нижегородской области представят на XII Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса российскую альтернативу Microsoft Office. Об этом в среду со ссылкой на вице-губернатора области Евгения Люлина сообщила пресс-служба правительства региона.

"По словам Евгения Люлина, резиденты технопарка "Анкудиновка" презентуют на форуме многофункциональный портал для совместной работы, управления документами и проектами "Р7-Офис". Этот новый амбициозный проект представляет собой простой в управлении мультиорганайзер для небольших и средних компаний, который является полноценной российской альтернативой Microsoft Office", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Как уточнил Люлин, в общей сложности на партнериате будет представлено семь инновационных проектов, которые разработали резиденты технопарка "Анкудиновка". Власти региона рассчитывают на то, что участие в мероприятии поможет бизнесменам-разработчикам найти новых деловых партнеров и привлечь инвестиции в свои разработки. В форуме принимают участие представители российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

Партнериат малого и среднего бизнеса, который входит в число крупнейших деловых событий Санкт-Петербурга в сфере развития экономического сотрудничества и укрепления межрегиональных связей, в этом году соберет вместе представителей из 35 регионов России, а также из 14 других стран. В числе зарубежных участников мероприятия, которое проходит с 12 по 14 марта на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", замглавы комитета назвал представителей из Аргентины, Германии, Греции, Италии, Китая, Сирии, Франции и ряда других стран.