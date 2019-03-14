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Титов: большая часть обращений к бизнес-омбудсмену идет от среднего промышленного бизнеса

Также уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей отметил, что в прошлом году 69% опрошенных его службой бизнесмена считали ведение бизнеса в России небезопасным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наибольшее количество обращений к уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей поступает от среднего промышленного бизнеса. Об этом Борис Титов сообщил в четверг на панельной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

"Обращения идут от сверхкрупных компаний, в основном они имеют другой уровень защиты, чем малый бизнес. У нас есть много от владельцев нестационарных торговых объектов, но самое главное количество обращений [идет] от сильного среднего производственного бизнеса. Туда нацелены главные удары, там главные проблемы", - сказал он.

Титов отметил, что каждый год его служба готовит социологический опрос российского бизнеса, в прошлом году 69% респондентов считали ведение бизнеса в России небезопасным.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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