Власти Москвы: создание ассоциации в бьюти-индустрии поможет выводу самозанятых из тени

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Учрежденная в четверг Ассоциация экспертов индустрии красоты будет способствовать выходу самозанятых из тени в бьюти-индустрии, сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на открытии международного образовательного форума "Профессиональное образование в индустрии красоты" ("Бьюти-форум") на площадке образовательного комплекса "Техноград".

Соглашение подписали руководитель АНО "Развитие человеческого капитала" Максим Киселев, директор союза парикмахеров и косметологов России Валерий Горелик, президент сети салонов красоты "Персона" Игорь Стоянов.

"Есть проблема, связанная с самозанятыми (вывод самозанятых из тени - прим. ТАСС). Важно, чтобы не мы, органы власти, а представители их профессионального сообщества доводили до самозанятых, что модно становится предпринимателем, что нужно быть не только профессионалами, но и законопослушными бизнесменами ", - сказал он.

По его словам, в Москве через агрегаторы для поиска заказов работают порядка 30 тыс. специалистов, однако легально в Москве зарегистрировано только около 10 тыс. работников в индустрии красоты.

Также глава департамента отметил, что ассоциация поспособствует диалогу бьюти-бизнеса и властей. "Чтобы сформулировать общие запросы и находить решения для них, нужна консолидированная позиция [бизнеса], для этого ассоциации и создаются. <…> Для нас [создание ассоциации бьюти-экспертов] - это возможность вести диалог с активом, который будет представлять всю индустрию", - сказал он.

Первый московский "Бьюти-форум" продлится с 14 по 16 марта. В его работе примут участие специалисты из Союза парикмахеров и косметологов России и представители Совета по персональной квалификации индустрии красоты.

Образовательный комплекс "Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 49 профессиям.