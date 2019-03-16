На нацпроект развития МСП в Татарстане до 2021 года направят 1,8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Татарстане до 2021 года составит 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономики региона Олег Пелевин.

"На реализацию нацпроекта в течение трех лет будет направлено 1,8 млрд рублей", - сказал он, отметив, что утверждено пять региональных проектов. По его словам, 1,4 млрд рублей от этой суммы будет профинансировано из федерального бюджета.

В рамках данного нацпроекта планируется значительно расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам. Вместе с программой льготного кредитования власти намерены развивать микрофинансирование, льготный лизинг, а также привлекать альтернативные источники финансирования, в том числе через биржевые инструменты. К концу 2024 года поддержку в рамках нацпроекта должны получить около 16 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан региона.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.