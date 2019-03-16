Платформу для жалоб бизнеса на давление могут дополнить предложениями предпринимателей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Создаваемая в России цифровая платформа для приема заявлений предпринимателей о давлении со стороны правоохранительных органов может быть дополнена возможностью для бизнеса подавать предложения. Об этом сообщил в субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с участниками премии для малого и среднего предпринимательства "Немалый бизнес".

"Мы можем цифровую систему по жалобам предпринимателей использовать и по вопросам предложений от бизнеса. Эта идея может полететь", - сказал он, отвечая на просьбу предпринимателей создать онлайн-систему, где бизнес может внести предложения по улучшению условий своего развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря 2019 года создать в пилотном режиме цифровую платформу для приема обращений предпринимателей на давление со стороны правоохранительных органов.

В конкурсе "Немалый бизнес" могут принять участие бизнесмены, которым еще не исполнилось 40 лет. Премия была учреждена в начале декабря 2018 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития РФ, Школа бизнеса "Синергия", группы компаний "Лайк" и Black Star, бизнес-сообщества "Бизнес Молодость", "Деловая среда", Experum.

Победители премии получат так называемый золотой год. В течение 2019 года предприниматели будут получать поддержку для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальный билет на Петербургский международный экономический форум, бизнес-советы от организаторов премии и так далее.