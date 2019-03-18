За шесть лет в Алтайском крае планируют привлечь в МСП 60 тысяч человек

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Алтайского края планируют увеличить количество граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП), до 329 тыс. человек к 2024. Регион рассчитывает достичь этих показателей за счет реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил журналистам в понедельник начальник управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

"С 269 тыс. граждан, которые работают в крае в МСП, за шесть лет планируется увеличить количество работающих в этой сфере до 329 тыс. человек - на 60 тысяч. С учетом сдержанного роста занятости в стране в целом, это сложная задача, но <...> мероприятия нацпроекта будут этому способствовать", - сказал он.

По словам руководителя профильного ведомства, в 2019 году на поддержку МСП в крае в общей сложности будет направлено 189 млн рублей, в том числе почти 29 млн рублей на поддержку МСП в монотерриториях. Кроме того, поддержкой должно стать льготного кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта. По данным управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, это востребовано: объем кредитования МСП вырос до 82 млрд рублей в 2018 году с 67 млрд рублей годом ранее.

"Минэкономразвития РФ отобрал "Алтайкапиталбанк" и "Сибсоцбанк" [среди других 70 банков в РФ], для них доведены лимиты [кредитных ресурсов]. Мы провели совещание с коллегами из банков и будем продвигать [льготное кредитование для МСП], банки будут помогать в проведении программы для потребителей", - пояснил Евстигнеев.

Одной из проблем, по его словам, является то, что в Алтайском крае, по последним данным, количество граждан, работающих в теневом секторе МСП составляет порядка 200 тыс. человек. Он отметил, что в рамках нацпроекта планируются мероприятия по выводу бизнеса из тени. Это будет льготная поддержка предпринимателей через краевой фонд микрозаймов, изменение регионального налогового законодательства, предложения по налоговым каникулам, упрощенная налоговая система, минимальные штрафы за неформальное ведение предпринимательской деятельности. Также, среди позитивных моментов Евстигнеев указал, что в крае за два года практически в полтора раза сократилось количество проверок МСП контролирующими органами.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.