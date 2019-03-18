Аксаков: нехватка финансовых услуг является основной проблемой крымских предпринимателей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Нехватка финансовых услуг является основной проблемой для представителей малого и среднего бизнеса в Крыму. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, посвященном реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Одна из ключевых проблем, которые мы поднимали, это доступность финансовых услуг. Первая [проблема] - это административные барьеры <...>, взаимоотношения с чиновниками, а вторая - доступность финансовых услуг для Крыма, она [проблема] является особенно актуальной", - сказал он.

По словам Аксакова, это происходит из-за того, что крупнейшие банки не работают на территории полуострова. Он также добавил, что сегодня в Крыму доля малого бизнеса составляет порядка 60% в региональном ВВП.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32% в последующие 6 лет. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.