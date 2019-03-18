Браверман сообщил, что доля малого бизнеса может достичь 40% ВВП к 2024 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны в процессе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" к 2024 году может превысить заявленный показатель на 7,5% и достичь 40%. Такое мнение в понедельник высказал глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, посвященном реализации нацпроекта МСП.

"Я являюсь сторонником увеличения этой доли (доли малого и среднего бизнеса в ВВП в рамках нацпроекта - прим. ТАСС). Я считаю, что мы можем выйти к 40% (доли малого бизнеса в ВВП) - цифра в 32,5% является минимальной", - сказал он.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года, их необходимо достичь до 2024 года. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличивание доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие 6 лет. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - средства из федерального бюджета.

Паспорт национального проекта МСП включает пять разделов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.