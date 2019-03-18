Инвестплатформа Крыма позволит малому бизнесу в гостиничной сфере получать финансирование

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новая площадка под названием "Инвестиционная платформа Крым" позволит малому бизнесу в гостиничной сфере получать финансирование на развитие проектов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на расширенном заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, посвященном реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (Нацпроект МСП).

"Инвестиционная платформа позволяет предлагать проекты, которые будут размещаться на платформе. Сначала платформа провела работу с бизнесом, отобрала несколько проектов. <...> Это может быть, например, проект гостиничного хозяйства, проект по производству сока и так далее" - сказал он.

По его словам, финансирование малого и среднего бизнеса в Крыму значительно меньше, чем в остальных регионах, в том числе из-за отсутствия на полуострове крупных банков и жестких требований к заемщикам. Инвестиционная платформа поможет привлечь финансовые ресурсы для субъектов МСП, доля которых в региональном ВВП сегодня составляет порядка 60%. Новая площадка будет работать не только с использованием блокчейна, но и как обычная краудфандинговая платформа, которая позволит привлекать предпринимателям средства. Эксперты будут анализировать потенциальные риски бизнеса и размещать проекты на площадке. Цифровые активы будут продаваться удаленно как российским, так и зарубежным инвесторам.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.