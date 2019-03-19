Размер кредита бизнесу по линии пензенского фонда "Поручитель" увеличат до 5 млн рублей

ПЕНЗА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют докапитализировать на 230 млн рублей фонд "Поручитель", который занимается выдачей микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Также будет увеличен максимальный размер кредита - с 3 до 5 млн рублей, сообщил во вторник глава региона Иван Белозерцев, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию, является одной из целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Фонд "Поручитель" в 2019 году будет докапитализирован на 230 млн рублей, а максимальная сумма микрозайма увеличена с 3 до 5 млн рублей", - сказал Белозерцев.

Он отметил, что в 2018 году фонд выдал 75 микрозаймов на сумму порядка 136 млн рублей, а также 48 поручительств на 460 млн рублей, что позволило пензенским предпринимателям привлечь более 1 млрд рублей в виде кредитов на развитие бизнеса.

Займы по линии фонда предоставляются на срок до трех лет. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный фонд АО "Поручитель" составляет 597,7 млн рублей.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.