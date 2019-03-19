Титов: единый список надзорных требований нужно составить для каждой отрасли бизнеса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Единый список требований контрольно-надзорных органов к работе российских предприятий требуется создать для компаний в каждой отрасли экономики. Об этом во вторник сообщил журналистам бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

В настоящее время каждое контрольно-надзорное ведомство имеет свой перечень требований к бизнесу.

"Надзор должен осуществляться не по ведомственному принципу, а по принципу видов деятельности: есть ресторан, у него должен быть четкий список требований по всем видам контроля, неважно какая инспекция к нему приходит", - сказал Титов на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас идет дискуссия о том, как сделать такие списки требований обязательными. "Это должна быть не просто методичка для предпринимателей, а нужно зафиксировать их в качестве исчерпывающего списка в законодательном порядке, чтобы никто не имел права предъявлять никакие требования, если их нет в гайдлайне", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Ранее на пленарной сессии форума "Национальные цели развития и глобальные тренды" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал поручить правительству разработать дорожную карту так называемой регуляторной гильотины - механизма усовершенствования законодательства для решения проблемы избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу. Премьер-министр подчеркнул, что количество требований к бизнесу необоснованно завышено. Существует более 9 тыс. только нормативных актов, устанавливающих такие требования, указал он. При этом многие требования устанавливались еще в советские времена и устарели, пояснил Медведев.