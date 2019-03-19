Корпорация МСП ввела инструменты своей поддержки во всех моногородах России в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) довела все меры своей поддержки до всех моногородов в 2018 году. Об этом во вторник в своем докладе сообщил глава корпорации Александр Браверман на парламентских слушаниях Госдумы, посвященных реализации национальных проектов в моногородах.

"Все 319 моногородов охвачены тем или иным видом поддержки корпорации <...> Динамика свидетельствует о том, что и субъекты МСП, и главы моногородов активным образом работают в этом направлении, то есть с 54% охвата [поддержкой] в 2016 году, 100% охвата в 2018 году", - сказал Браверман.

По его словам, корпорация оказывает моногородам финансовую и информационную поддержку. Корпорация МСП выступает гарантом при выдаче представителям малого бизнеса кредитов на развитие, что удешевляет стоимость кредитов для предпринимателей на 2-3%, а также предоставляет доступ к закупкам крупных компаний и к инструментам цифровизации.

Браверман добавил, что 87 из 319 моногородов пока не подали заявку на получение финансовых мер поддержки.