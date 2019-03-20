Обьем господдержки аграриев в Удмуртии в 2019 году составит около 2,4 млрд рублей

ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии выделят на господдержку сельхозтоваропроизводителей региона в 2019 году с учетом средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" порядка 2,4 млрд рублей. Об этом в среду сообщила журналистам на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

"Что касается государственной поддержки, на сегодняшний день вообще на всю отрасль предусмотрено с учетом нацпроекта 2 млрд 385 млн рублей. Цифра даже немножко еще подрастет, учитывая то, что <...> по нацпроекту на фермерские хозяйства нам добавляют порядка 20 млн из федерального бюджета", - сказала она.

Министр отметила, что еще до начала проведения сезонных полевых работ аграрии получат 830 млн рублей.

"В прошлом году мы выдали 2 млрд 194 млн рублей. <...> Я надеюсь, что все средства будут доведены, потому что по прошлому году все средства довести не удалось в силу наличия задолженности по налогам, непредоставления документов", - сказала Абрамова.

Также сообщается, что около 2,1 млрд рублей планируется направить на обновление парка сельскохозяйственной техники в Удмуртии в 2019 году.

"По этому году мы планируем приобретение техники в сумме 2 млрд 100 млн рублей, прошлый год мы закрыли в сумме 1 млрд 960 млн рублей", - сказала она.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что техника закупается как за счет собственных средств предприятий, так и за счет субсидий из бюджета региона.

Абрамова отметила, что всего планируется приобрести порядка 250-270 единиц техники. По ее словам, уже закуплено 56 машин. Министр подчеркнула, что сейчас сельскохозяйственный парк в регионе более чем на 50% состоит из отечественной техники.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.