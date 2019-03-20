ВЭБ.РФ займется развитием городской торговли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и институты развития совместно с Metro Cash & Carry запустят комплексную программу развития городской торговли малых форматов, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"В ходе специализированной выставки Metro Expo ВЭБ.РФ, корпорация МСП, МСП банк, "ДОМ.РФ" и компания Metro Cash & Carry подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о содействии развитию МСП и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, в частности речь идет о развитии сети магазинов в формате "у дома" и мобильной торговли", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает комплексную поддержку со стороны участников: от поиска помещений для магазинов и оказания финансово-гарантийной и лизинговой поддержки малому бизнесу, сельскохозяйственным кооперативам и фермерам до расширения каналов сбыта за счет реализации произведенной продукции.

"Создание комфортной городской среды - это не только реализация масштабных долгосрочных проектов. Сегодняшнее соглашение - наглядный пример эффективного взаимодействия институтов развития и бизнеса. Главный результат действий - это изменение качества жизни людей", - цитирует пресс- служба слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что данное соглашение окажет положительное влияние на развитие малого бизнеса именно благодаря сотрудничеству трех институтов развития.

"[Подписание соглашения] - это возможность получения симбиотического эффекта для малых компаний через Бизнес- навигатор, предоставление гарантий и поручительства на открытие сетевых моделей [франшиз], которые мы [Корпорация МСП] разрабатываем с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, потому что помещения, которые есть в Бизнес-навигаторе, нужно смотреть, подходят они под франшизы или нет. Кроме того, есть помещения в строящихся микрорайонах, которыми занимается ДОМ.РФ", - пояснил он.

Комфортная городская среда

Глава ДОМ.РФ Александр Плутник добавил, что развитие малых и средних предприятий помогает формировать комфортную городскую среду. "Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывает ДОМ.РФ, рекомендует использовать первые этажи жилых зданий в целях развития МСП. Это гарантирует людям широкий спектр предприятий торговли и услуг в пешей доступности", - цитирует его слова пресс-служба ДОМ.РФ.

В частности, ДОМ.РФ будет оказывать комплексную поддержку предпринимателей по вопросам, связанным с недвижимостью и банковскими услугами. Под поддержкой подразумевается предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, использование которых возможно для целей программы, а также обслуживание в банке "ДОМ.РФ" и непосредственная помощь в реализации таких проектов.

Metro Cash & Carry окажет содействие отечественным предпринимателям в оснащении объектов торговли, разработке рекомендаций и экспертной поддержке представителям независимой розницы, в частности в рамках программы "Фасоль".