Корпорация по развитию МСП профинансирует два проекта Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства окажет финансовую поддержку Северной Осетии в реализации двух инвестпроектов. Об этом сообщил на совещании по социально-экономическому развитию республики министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В части взаимодействия с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства ситуация следующая. Из 15 заявленных республикой проектов восемь сняты с рассмотрения в связи с несоответствием требованиям Корпорации или отсутствием заинтересованности со стороны заявителей. Из остальных - два проекта получили финансовую поддержку на общую сумму 707 млн рублей и пять проектов в работе", - сказал Чеботарев.

"Учитывая, что это хорошая и эффективная тема, нам необходимо усиливать работу в части поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для того, чтобы деньги приходили в республику по этой линии, чтобы активно шел поиск новых проектов достойных", - добавил министр.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она будет выступать системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.