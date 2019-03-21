Около 1 тыс. бизнесменов воспользовались московским налоговым сервисом с начала года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Почти 1 тыс. московских предпринимателей с начала 2019 года воспользовались бесплатным сервисом по упрощенному формированию налоговой декларации, сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Мы видим, что количество пользователей постоянно растет. Только за первый квартал текущего года его услугами воспользовалась почти 1 тыс. столичных бизнесменов", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Сервис "Формирование налоговой декларации по УСН" (упрощенная система налогообложения - прим. ТАСС) был создан в 2018 году, чтобы помочь предпринимателям в период сдачи налоговых деклараций: достаточно заполнить на сайте специальную форму, и в течение 24 часов после обращения на электронную почту заявителя будет направлен готовая декларация.

Услуга доступна в онлайн-режиме на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Всего на сайте собраны 11 бесплатных онлайн-сервисов, которые помогают предпринимателям получить необходимую им услугу или информацию. В их числе - "Подготовка документов для регистрации ИП и ООО", "Подбор помещений для бизнеса", "Бизнес-навигатор МСП", "Законодательный бизнес-дайджест", "Выездной консультант" и другие.