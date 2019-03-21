Центр услуг для малого бизнеса открылся на севере Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Центр оказания услуг для бизнеса начал работу в городе Новая Ляля, что около в 250 км от Екатеринбурга. Организация создана с целью развития малого бизнеса на севере Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

"В рамках программы развития малого бизнеса в Северном округе Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл в Новой Ляле Центр оказания услуг для бизнеса. Центр будет работать на базе новолялинского муниципального фонда поддержки предпринимательства", - говорится в сообщении.

По словам директора фонда Ильи Суллы, теперь местные предприниматели смогут получить тот же комплекс услуг, что и в Екатеринбурге. "В Новой Ляле 70% жителей - бюджетники, остальные - в большинстве работают вахтовым методом на градообразующих предприятиях. Конечно, есть острая проблема безработицы (2,66%), поэтому малый бизнес здесь крайне важен для появления новых рабочих мест", - процитировала его пресс-служба.

Отмечается, что обратиться в центр могут не только действующие компании, но и те, кто зарегистрирован недавно и у кого пока нет производственных оборотов. "Предприниматели могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде займов до 5 млн рублей по ставкам от 7,75%. При оформлении кредита фонд может выступить поручителем перед банком. Тем, кто только задумывается об открытии своего дела, в центре помогут в оформлении документов, расскажут о различных режимах налогообложения", - добавили в фонде.

В пресс-службе отметили, что центр уже помогает открыть производство изделий из бетона в поселке Лобва Новолялинского района. "В 2018 году областной фонд предоставил местному предпринимателю льготный инвестиционный заем в размере 15 млн руб. на приобретение оборудования. Новое предприятие получит название Лобвинский завод бетонных изделий "Исток", - уточнили в фонде.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.