"Опора России": самозанятые выдали 2,5 млрд чеков за два с половиной месяца

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Самозанятые пробили 2,5 млрд чеков за два с половиной месяца работы нового налогового режима, сообщил в четверг на заседании общероссийской общественной организации "Опора России" ее президент Александр Калинин.

"Идеологию, которую мы много лет проповедовали, ее поддержали Минфин, Минэкономразвития, ФНС. Мы вместе смогли добиться кардинального изменения парадигмы мышления в отношении к самозанятым. [..] Более того, 2,5 млрд чеков они [самозанятые] пробили за два с половиной месяца", - сказал он.

Калинин добавил, что на сегодняшний день статус самозанятых получили 47 тыс. человек. Согласно паспорту нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, режим самозанятых должен быть законодательно закреплен на всей территории РФ.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ, его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.