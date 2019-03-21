Эксперт: малый и средний бизнес увеличил производственные мощности в 2019 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) увеличили производственные мощности за счет собственной прибыли в первом квартале 2019 года, сообщил в четверг руководитель стратегического развития блока МСП "Промсвязьбанка" Александр Молоканов на заседании "Опоры России".

"В малом и среднем бизнесе увеличение мощностей в текущем квартале присутствует", - сказал он. Кроме того, в материалах презентации к его выступлению говорится, что 20% малых и средних предпринимателей в текущем квартале расширили бизнес за счет собственной прибыли.

Также он отметил, что потребность в дополнительном кредитном финансировании у МСП за 2018 год выросла на 14 процентных пунктов.

"В четвертом квартале 2017 года таких МСП, которые говорили, что дополнительное финансирование им не нужно, было 75%. В 2018 их стало 61%. Это хороший показатель, он значит, что они пытаются обращаться за кредитами, а это некая деловая активность", - сказал Молоканов.

По его словам, тех, чью заявку на кредит одобрили, или тех, у кого уже есть действующий кредит, в четвертом квартале 2018 года стало 24%, а в 2017 их было 15%. Таким образом, удовлетворенный спрос на кредит у МСП вырос на 9 процентных пунктов за год.

Данные представлены в рамках "Индекса Опоры RSBI".

RSBI является индексом деловой активности МСП в России, составляемый общероссийской организацией МСП "Опора России" и "Промсвязьбанком". Индекс формируют четыре показателя: продажи, инвестиции, кадры, доступность финансирования. Индекс составляется из опроса 2000 компаний в 24 субъектах РФ.