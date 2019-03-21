"Бизнес-навигатор МСП" представили главе Минпромторга РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сервисы информационного портала для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) "Бизнес-навигатор МСП" представили главе Минпромторга Денису Мантурову на выставке METRO Expo в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Корпорации МСП, которая является разработчиком навигатора.

"В ходе специализированной выставки METRO Expo министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с сервисами портала "Бизнес-навигатора МСП", - говорится в сообщении. Ожидается что данные сервисы станут дополнительным стимулом развития сектора МСП, не только в сервисных, но и в производственных сферах.

В пресс-службе отметили, что на презентации сервиса представители корпорации рассказали главе Минпромторга о действующих функциях портала и о разработке новых инструментов, таких как сервисов по расчету рыночных ниш и бизнес-планов для производственных видов бизнеса, поиску объектов инфраструктуры, в том числе за счет интеграции навигатора с государственной информационной системой промышленности (ГИСП) Минпромторга РФ. Планируется, что данные сервисы будут доступны пользователям с начала 2020 года.

Ранее сообщалось, что на площадке выставки Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ и METRO Cash & Carry подписали соглашение о взаимодействии в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, которое предполагает развитие сетей магазинов в формате "у дома" и мобильной торговли.

Портал "Бизнес-навигатора МСП" охватывает 177 городов с численностью жителей преимущественно более 100 тыс. человек. Всего с сентября 2016 года по март 2019 года на онлайн-ресурсе зарегистрировались свыше 1,7 млн пользователей, более 1,1 млн из них - субъекты МСП. С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для МСП, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.