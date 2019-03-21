Около 7 тыс. человек приняли участие в московской акции "День без турникетов"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек приняли участие в акции "День без турникетов", которую провели власти Москвы 14-16 марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"В Москве прошла вторая в этом году акция "День без турникетов". Мероприятия акции посетили порядка 7 тыс. москвичей. За три дня жители столицы побывали на 48 площадках, в том числе в крупных сетевых магазинах, на необычных мануфактурах, в детских технопарках и крупных hi-tech офисах", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в рамках "Дня без турникетов" прошло 144 познавательные экскурсии. Центральной темой акции, которая прошла в марте, стали инновации в супермаркетах. У участников акции была возможность пройти квест в "АШАН Авиапарке", побывать столичном офисе Microsoft, в служебных помещениях магазина ИКЕА Химки, были организованы экскурсии в торговом центре "METRO".

"Внедрение инноваций в магазинах позволяет компаниям улучшать бизнес-процессы и повышать свою эффективность, а покупателям дает возможность совершать покупки быстрее и комфортнее. Сейчас торговые сети - это отличная площадка для пилотирования новых технологий и инновационных решений. Такие инновационные лаборатории, которые мы увидели на акции "День без турникетов", на мой взгляд, должны появляться не только в ретейле, но и в других сферах жизни города", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Впервые акция "День без турникетов" прошла в Москве в 2012 году, с тех пор участниками стали свыше 77 тыс. человек и более 145 инновационных производств столицы. Всего в этом году в Москве планируется провести восемь таких мероприятий.