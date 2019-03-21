Победителей проекта "Бизнес среда" в Перми наградят в июне

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Победителей проекта "Бизнес среда" пермского отделения "Опоры России" и правительства Пермского края наградят в ходе бизнес-пикника, который состоится 15-16 июня в Перми. Об этом сообщила в четверг член совета регионального отделения организации Дарья Худякова.

"Проекты, которые пройдут в финал, будут презентованы на нашем бизнес-пикнике, завершающем мероприятии сезона "Бизнес среды", а победители получат гранты на открытие своего бизнеса: от 100 до 300 тыс. рублей", - сказала она в ходе заседания "Опоры России", посвященному обсуждению федерального проекта по популяризации малого и среднего предпринимательства (МСП).

В рамках проекта "Бизнес среда" работают три бизнес-акселератора: для учеников 10-11 классов, женщин и граждан предпенсионного возраста. Проект стартовал в январе, в мае будут выбраны финалисты конкурса в каждой категории. Их будут выбирать предприниматели, члены "Опоры России" и представители властей Пермского края.