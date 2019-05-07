Промсвязьбанк увеличил гарантийно-кредитную поддержку малого бизнеса до 140 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Промсвязьбанк за последние несколько месяцев увеличил гарантийно-кредитную поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства до 140 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава банка Петр Фрадков.

"Буквально за последние несколько месяцев довели гарантийно-кредитную поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства до 140 млрд рублей", - сказал он.

Также Фрадков отметил, что кредитная организация развивает работу с физическими лицами - в частности, по таким направлениям, как потребкредитование, ипотека, военная ипотека. "Мы эти показатели тоже нарастили практически на 40%, что составляет более 100 млрд рублей", - отметил глава банка.

Промсвязьбанк, опорный банк для кредитования гособоронзаказа, с декабря 2017 года санировался через созданный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанку перейдут кредиты, выданные санкционным предприятиям из сферы ОПК.