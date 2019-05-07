Народное голосование за участников бизнес-конкурса "Прорыв года" стартовало в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Народное голосование за лучших предпринимателей - участников конкурса для столичных бизнесменов "Прорыв года" началось сегодня на портале "Активный гражданин". Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"На платформе "Активный гражданин" дан старт голосованию за финалистов бизнес-премии "Прорыв года". 24 апреля завершился прием заявок на московскую предпринимательскую премию "Прорыв года". По итогам обработки более 35 тыс. заявок полуфиналистами стали 36 предпринимателей, продемонстрировавших лучшие финансовые и операционные показатели. Почти половина из них - женщины", - говорится в сообщении.

Лучших предпринимателей в девяти номинациях москвичи будут выбирать на интернет-портале "Активный гражданин" до 19 мая 2019 года. Среди кандидатов - производители высокотехнологичных протезов, рестораторы, отельеры, изобретатели и поставщики услуг для бизнеса. В финал выйдут по три бизнесмена из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета.

"Отобрать участников полуфинала было для нас непростой задачей - претенденты поразили нас не только финансовыми успехами, но и разнообразием представленных проектов. Я приглашаю жителей Москвы познакомиться с полуфиналистами и их компаниями на платформе "Активный гражданин" и принять участие в голосовании. Уверен, что эти истории успеха послужат источником вдохновения для начинающих предпринимателей Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года. Награждение победителей столичной бизнес-премии пройдет на "ВТБ-Арене" 27 мая в рамках Московской недели предпринимательства.