Инвестиции малых предприятий Ленобласти в развитие бизнеса увеличились на 20% в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Вложения малых предприятий Ленинградской области в развитие бизнеса увеличились до 4,7 млрд рублей по итогам 2018 года, что на 20% больше чем в 2017 году. Об этом сообщила ТАСС во вторник председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай.

"В 2018 году инвестиции малых предприятий Ленинградской области в развитие бизнеса выросли на 20% в сравнении с 2017 годом до 4,7 млрд рублей", - сказала она.

Налоговые отчисления малых и средних предприятий (МСП) региона за отчетный период увеличились на 24% до 4,1 млрд рублей.

По итогам 2018 года фактический оборот МСП Ленинградской области составил более 628,6 млрд рублей, что составляет 25% от оборота всех предприятий и организаций Ленинградской области, сообщил ранее журналистам зампредседателя правительства региона - глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Всего в Ленинградской области функционируют 60 тыс. малых и средних предприятий, а численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса составляет почти 200 тыс. человек.

На реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Ленинградской области в 2019 году планируется направить около 201,7 млн рублей, из этой суммы 135,1 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, остальные 66,6 млн рублей - из областного.

В этом же году на выполнение задач федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" направят 30,4 млн рублей. На реализацию федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" выделят 162 млн рублей, федерального проекта "Популяризация предпринимательства" - 9,2 млн рублей. Как уточнили ТАСС в профильном комитете, выполнение федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" не потребует финансирования.