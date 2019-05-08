Силуанов: малому бизнесу выдали льготные кредиты на 50 млрд рублей с начала 2019 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банки в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП заключили с начала 2019 года с предпринимателями более 1 тыс. кредитных договоров на 50 млрд рублей. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он напомнил, что сегодня малый и средний российский бизнес - это 19 млн граждан, занятых в этом секторе. Нынешний вклад самого сектора в экономику составляет 22%. В рамках соответствующего нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" необходимо дополнительно создать почти 6 млн рабочих мест и повысить вклад этого сектора в экономику РФ в 1,5 раза к 2024 году.

"Заработала программа льготного кредитования МСП, заключено более 1 тыс. кредитных договоров на сумму в почти 50 млрд рублей [с начала 2019 по настоящий момент]. До конца года планируется предоставить льготных кредитов объёмом до 1 трлн рублей. В прошлом году этот показатель составлял 80 млрд рублей", - сказал он.

Участниками программы являются 69 банков, первые льготные кредиты были выданы в феврале. Предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет, нижняя граница суммы займов составляет 3 млн. Каждый год с 2019 года на реализацию программы по нацпроекту развития МСП будет выделяться 1 трлн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.