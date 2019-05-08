{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов: малому бизнесу выдали льготные кредиты на 50 млрд рублей с начала 2019 года

До конца года планируется предоставить до 1 трлн рублей льготных кредитов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банки в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП заключили с начала 2019 года с предпринимателями более 1 тыс. кредитных договоров на 50 млрд рублей. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он напомнил, что сегодня малый и средний российский бизнес - это 19 млн граждан, занятых в этом секторе. Нынешний вклад самого сектора в экономику составляет 22%. В рамках соответствующего нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" необходимо дополнительно создать почти 6 млн рабочих мест и повысить вклад этого сектора в экономику РФ в 1,5 раза к 2024 году.

"Заработала программа льготного кредитования МСП, заключено более 1 тыс. кредитных договоров на сумму в почти 50 млрд рублей [с начала 2019 по настоящий момент]. До конца года планируется предоставить льготных кредитов объёмом до 1 трлн рублей. В прошлом году этот показатель составлял 80 млрд рублей", - сказал он.

Участниками программы являются 69 банков, первые льготные кредиты были выданы в феврале. Предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет, нижняя граница суммы займов составляет 3 млн. Каждый год с 2019 года на реализацию программы по нацпроекту развития МСП будет выделяться 1 трлн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Обучающие курсы проекта "Малый бизнес Москвы" посетили более 18 тыс. предпринимателей
Занятия проходят бесплатно
Читать полностью