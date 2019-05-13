Фирма из Сибири введет весоконтроль на краснодарских дорогах при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МСП Банк одобрил новосибирской компании "ИТС-Сибирь" кредитную линию на 40 млн рублей на создание и запуск на дорогах Краснодарского края системы измерения массы движущихся грузовиков, сообщает пресс-служба Корпорации малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"Компании "ИТС-Сибирь" (Новосибирск), системному интегратору проектов по разработке и внедрению интеллектуальных транспортных систем, открыта кредитная линия на сумму 40 млн рублей в МСП Банке. Обеспечение по кредиту на сумму 28 млн рублей предоставила Корпорация МСП", - говорится в сообщении.

"Финансирование направлено на создание, установку и запуск в эксплуатацию на дорогах Краснодарского края шести постов, оборудованных инновационными WIM-системами (Weight-in-Motion System) для измерения массы движущихся грузовых автомобилей", - отмечает пресс-служба.

WIM-системы будут измерять вес движущегося транспорта на скорости до 130 км/ч и определять нагрузку на дорогу с точностью до ±5%. Комплексы смогут оперативно обрабатывать данные о габаритах, типе и скорости движения грузовика. Кроме того, системы будут фотографировать транспорт, в том числе номерные знаки.

"ИТС-Сибирь" планирует запустить первые два из шести постов уже во II квартале 2019 года. Использование современных технологий на российских дорогах позволяет повысить уровень безопасности движения автотранспорта и снизить уровень износа дорожного полотна, приводит пресс-служба слова гендиректора "ИТС-Сибирь" Олега Сидоренко.