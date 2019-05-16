Завод за 2 млрд рублей по производству керамогранита запустили в Челябинской области

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Крупный завод по производству керамического гранита "Грани Таганая" запущен в четверг в моногороде Златоуст (Челябинская область), сообщила пресс-служба Корпорации малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Проект стоимостью 2 млрд рублей создаст 300 рабочих мест и простимулирует развитие челябинского малого бизнеса.

"Проект реализован при гарантийной поддержке Корпорации МСП, которая предоставила обеспечение на сумму 375 млн рублей по кредиту Сбербанка. Общий объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвестпроект является одним из крупнейших в стране в своей отрасли. Мощность производства составит до 4 млн кв. м. керамической плитки в год. Завод создаст 300 рабочих мест. Кроме того, новое предприятие способствует развитию малого и среднего бизнеса региона, который обеспечивает производственную инфраструктуру завода и поставляет необходимые материалы, отмечают в Корпорации МСП. Почти 90% материалов при строительстве завода были произведены челябинскими предприятиями.

Завод оснащен автоматизированными линиями итальянского производства. У предприятия есть собственная железная дорога, что позволяет оперативно поставлять сырье в российские регионы и за границу. В будущем на заводе планируется запустить вторую технологическую линию, которая удвоит мощность производства и количество сотрудников.

В общей сложности Корпорация МСП предоставила малому и среднему бизнесу Челябинской области финансовую поддержку на 3,6 млрд рублей, что позволило предприятиям региона привлечь 4,7 млрд рублей.