МСП банк выдал первый кредит на Чукотке на создание птицефабрики

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МСП банк заключил первую кредитную сделку на Чукотке с предпринимателем, который планирует создать птицефабрику в самом северном городе России - Певеке, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"На Чукотке стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Первую кредитную сделку заключил МСП Банк с индивидуальным предпринимателем моногорода Певек. Предприниматель намерен создать птицеферму на "дальневосточном гектаре". Сумма кредита составила 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кредит предоставлен под поручительство Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа, который является региональной гарантийной организацией. При реализации инвестиционного проекта предприниматель воспользуется преференциями Свободного порта Владивосток, резидентом которого он является.

По данным окружного правительства, сегодня на рассмотрении в банках находится еще пять заявок субъектов малого и среднего бизнеса Чукотки на получение льготных кредитов - как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств.

Программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства под 8,5% годовых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовала 25 февраля 2019 года. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России. На Чукотке в программе участвуют все работающие в регионе кредитные организации - Сбербанк, Россельхозбанк, МСП Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до конца 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.