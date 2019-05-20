Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" открылся в КБР в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" открылся в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в понедельник, сообщил журналистам в понедельник директор учреждения Залим Кайсинов.

"[В центре] функционируют семь организаций: центр поддержки предпринимательства, региональные центры экспорта, инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, фонд микрокредитования, гарантийный фонд и центр молодежного и инновационного творчества", - сказал Кайсинов.

По данным министерства экономического развития региона, в настоящее время в республике насчитывается около 30 тыс. индивидуальных предпринимателей. В основном малый бизнес занят в сельском хозяйстве в отрасли перерабатывающей промышленности, в туризме и сфере услуг.

"Услугами центра может воспользоваться любой предприниматель, его главная особенность в том, что, обратившись в одну структуру, параллельно можно получить услугу и другого центра, находящегося здесь же", - отметила заместитель министра экономического развития КБР Ольга Белецкая, добавив, что в республике работает шесть филиалов центра поддержки предпринимательства, в которых работают около 40 человек.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до конца 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.