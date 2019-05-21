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"Деловая Россия" предложила ввести квоты на телерекламу для малого бизнеса

Запуск рекламы российских компаний планируется, в частности, на московских телеканалах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет по рекламе и масс-медиа московского отделения бизнес-ассоциации "Деловая Россия" предложил выделять субсидии на квотирование рекламного времени на телевидении для российского малого и среднего бизнеса, сообщили ТАСС в пресс-сдужбе организации.

Председатель комитета Евгений Запотылюк "предложил запустить программу, которая будет субсидировать малый и средний российский бизнес для запуска рекламы российских компаний, в частности, на московских телеканалах", рассказали в пресс-службе.

"Монополизация и глобализация российского медиарынка западными брендами на сегодняшний день является большой проблемой российского малого и среднего бизнеса", - сказал Запотылюк.

"Деловая Россия" планирует направить в Госдуму РФ предложение внести соответствующие поправки в закон "О рекламе".

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