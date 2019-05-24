Силуанов пообещал исключить дискриминацию малого бизнеса при закупках госкомпаний

НОВОКУЗНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Закон о закупках госкомпаний (ФЗ №223) будет скорректирован, чтобы исключить дискриминацию малого и среднего бизнеса, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на круглом столе по участию малого и среднего предпринимательства (МСП) в госзаказе.

Сейчас условия ФЗ №44, в рамках которого закупаются муниципальные и государственные структуры, более приемлемы для МСП по сравнению с ФЗ №223, который регулирует заказ госкомпаний и госкорпораций, отметил Силуанов. "Мы сегодня договорились о том, чтобы уравнять условия закупок по двум законам - по 44 и 223, - сказал первый вице-премьер. - Такие решения по подготовке законодательства мы приняли".

"Надеюсь, что в следующем году нам удастся все это подправить, и таких дискриминаций малого бизнеса в рамках 223-го закона быть не должно", - подчеркнул первый вице-премьер.

Сейчас государственные и муниципальные заказчики должны отводить МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям не менее 15% своего годового заказа. А госкомпании и госкорпорации должны приобретать у МСП не менее 18% товаров и услуг. Однако если закупки у МСП со стороны государства в 2018 году увеличились с 15,4% до 29,7%, то со стороны госкомпаний - лишь с 11,2% до 12,1%, указывала Федеральная антимонопольная служба. Динамика по госкомпаниям незначительна, учитывая, что квоты в 18%, согласно национальному плану развития конкуренции, необходимо достигнуть к 2020 году, отмечало ведомство.

На заседании совета по национальным проектам 8 мая президент Владимир Путин обратил внимание на недостаточную конкуренцию и искусственные барьеры в госзакупках.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.

В новость внесена правка (14:48 мск) — передается расширенная цитата Силуанова.