Более 20% предпринимателей в Сибири пользуются бизнес-навигатором МСП

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 20% уникальных субъектов МСП, от общего числа зарегистрированных предприятий в регионах Сибири воспользовались услугами портала бизнес-навигатора МСП, сообщили ТАСС в дирекции развития корпорации МСП Кемеровской области.

"131 тыс. уникальных субъектов МСП воспользовались сервисами портала бизнес-навигатора МСП с 1 сентября 2016 года по 13 мая 2019, что составляет 20% от общего числа зарегистрированных субъектов МСП", - сообщили в дирекции.

Лидерами среди сибирских регионов по проценту предприятий, пользующихся услугами портала от общего числа предприятий, стали республика Тыва (26%) и Томская область (25%). Лидерами по числу предприятий, пользующихся бизнес-навигатором МСП является Новосибирская область и Красноярский край, где за указанный период 30 тыс. и 23 тыс. субъектов МСП соответственно воспользовались бизнес-навигатором.

На сегодняшний день, навигатором активно пользуются социальные предприниматели Кузбасса в сфере здравоохранения, оказания социальных услуг населению. Через него они, в том числе, участвуют в закупках. В Новокузнецке в пятницу, в рамках совещания с первым вице-премьером Антоном Силуановым прошла региональная презентация навигатора.

"Бизнес-навигатор МСП" - это бесплатный информационный ресурс, разработанный Корпорацией МСП. Он позволяет протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать о всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.