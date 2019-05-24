Госкомпании начнут формировать трехлетние планы закупок

НОВОКУЗНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Компании с госучастием перейдут на формирование трехлетних планов закупок, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на круглом столе по участию малого и среднего предпринимательства (МСП) в госзаказе.

"В целом объем спроса таких компаний можно будет смотреть уже на три года вперед", - сказал Силуанов. Это позволит лучше прогнозировать спрос на продукцию малых предприятий, отметил первый вице-премьер.

"Что хочет сегодня малый и средний бизнес - бизнес сегодня хочет больше предсказуемости. И сейчас в соответствии с паспортом национального проекта мы будем вносить предложения по изменению законодательства с тем, чтобы крупный бизнес давал трехлетний план своих закупок", - отметил глава Корпорации МСП Александр Браверман. По его словам, закупочный план на первый год будет детальным, на следующий - агрегированным, а на третий год - прогнозным.

Закупки госкомпаний и госкорпораций регулируются федеральным законом №223. Согласно его действующим положениям, заказ должен формироваться на период не менее чем один год. Малому и среднему бизнесу госкомпании должны отводить не менее 18% своего годового заказа.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.