Количество участников программы "Бизнес класс" достигло 500 тысяч

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полмиллиона человек зарегистрировались для участия в программе для начинающих и действующих предпринимателей "Бизнес класс", созданной компаниями Сбербанк и Google, говорится в сообщении пресс-служба Сбербанка.

"Благодаря обучению участники программы создали более 7000 новых малых и средних предприятий и более 42 000 дополнительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным аудиторско-консалтинговой фирмы PwC, к концу 2019 года выпускники программы получат 156 млрд рублей дополнительного оборота, а их налоговые отчисления составят 22 млрд рублей.

"Такой заметный вклад в экономику России делают обычные люди. Они сумели создать эффективный бизнес, будь то пекарня, ателье, интернет-магазин или высокотехнологичное производство", - считает Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. По его мнению, предпринимателям нравится программа, так как она дает полный комплекс необходимых бизнес-знаний для успешного старта или развития собственного дела.

"Вклад малых и средних предпринимателей в экономику нашей страны уже превысил 20%, но потенциал все еще остается огромным. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в предпринимательские и цифровые навыки россиян", - отметила Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках в Google Россия.

Программа "Бизнес класс" стартовала в апреле 2016 года. Сегодня в ней обучается 500 тыс. человек, 80% из которых только собираются открыть собственное дело, а 20% уже занимаются бизнесом. Больше всего участников из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.