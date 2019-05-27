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Долговечный бизнес: как в 90-ых открыть дело и создать промышленный завод

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Описание
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Совладелец компании по производству навесных фасадных систем Zias Николай Булгаков в молодости, как и многие бизнесмены не задумывался о предпринимательстве. Однако лихие 90-е внесли в его жизненный план свои коррективы. Предприниматель начал свое дело с продажи гаек и болтов, но постепенно дошел до создания современного промышленного производство фасадных конструкций. Сегодня компания развивается по двум направлениям: производство  продукции под своей торговой маркой и  контрактный производитель, когда клиент заказывает деталь на эксклюзивных условиях под своим собственным брендом. Основным  барьером на пути к первому серьезному предпринимательскому успеху Булгаков считает отсутствие опыта и возможности быстро приобрести нужные ориентиры.

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