Долговечный бизнес: как в 90-ых открыть дело и создать промышленный завод

Совладелец компании по производству навесных фасадных систем Zias Николай Булгаков в молодости, как и многие бизнесмены не задумывался о предпринимательстве. Однако лихие 90-е внесли в его жизненный план свои коррективы. Предприниматель начал свое дело с продажи гаек и болтов, но постепенно дошел до создания современного промышленного производство фасадных конструкций. Сегодня компания развивается по двум направлениям: производство продукции под своей торговой маркой и контрактный производитель, когда клиент заказывает деталь на эксклюзивных условиях под своим собственным брендом. Основным барьером на пути к первому серьезному предпринимательскому успеху Булгаков считает отсутствие опыта и возможности быстро приобрести нужные ориентиры.