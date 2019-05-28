Около 1 млрд рублей направят на поддержку МСП в Ульяновской области в 2019 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" порядка 1 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона.

"Ульяновская область принимает активное и успешное участие в реализации федеральных программ, которые входят в состав нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Мы разработали и утвердили паспорта этих программ, только в этом году на их реализацию направляем почти 1 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова главы области Сергея Морозова.

Отмечается, что в регионе подвели итоги работы Корпорации развития промышленности и предпринимательства за 10 лет. Корпорация, созданная в 2009 году, за все время профинансировала около 1,7 тыс. проектов на сумму более 1,6 млрд рублей, предоставила поручительства на сумму более 1,8 млрд рублей. "Экспорт продукции ульяновских предприятий за этот период увеличился более чем в 4,5 раза. Только в 2018 году торговыми партнерами местных компаний-экспортеров стали 102 страны", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что с 2009 года в проектах по развитию МСП в Ульяновской области приняли участие более 20 тыс. человек. По данным Росстата на 2019 год, в регионе проживает около 1,2 млн человек.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.