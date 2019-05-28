Титов в докладе Путину указал на неэффективность госполитики по поддержке малого бизнеса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Государственная политика по развитию малых и средних предприятий (МСП) неэффективна, российскому бизнесу мешают многочисленные барьеры, создаваемые в том числе и самими властями. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Низкая эффективность государственной политики по развитию МСП стала причиной того, что за последнее десятилетие доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны так существенно и не поднялась с прежнего уровня в 20-21%. В 2019 году ситуацию принципиально изменить не удалось", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что усилия федеральных и региональных властей на нет муниципальными органами, немотивированными на развитие малого бизнеса, поскольку доходы местных бюджетов не зависят от местных МСП. Кроме того, мунципалитеты всячески мешают предпринимателям выкупать арендуемую недвижимость, предпочитая передавать ее МУПам и ГУПам или сдавать бизнесу по повышенной ставке. Схожая проблема наблюдается с завышенной арендой лесных участков.

Избыточное регулирование

Также остается избыточным антимонопольное регулирование в отношении МСП, особенно незащищенными в этом плане являются технологичные производственные компании. В части налоговой политики эксперты называют проблемой запланированную отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года. Они считают, что это может повлечь за собой закрытие малых и средних предприятий. Эксперты при уполномоченном также фиксируют продолжение массового нарушения прав бизнеса в сфере малой торговли и общепита.

Возрастает и финансовое бремя МСП, в частности из-за роста тарифов на электроэнергию для таких предприятий, констатируют авторы доклада. Сохраняется и необоснованная нагрузка на МСП из-за тарифов ОСАГО, отмечается в документе.

Бюрократические барьеры

Дополнительными бюрократическими сложностями для предпринимателей являются постоянные корректировки форм отчетности, а также требования предоставлять многочисленные статистические данные. Кроме того, бизнесу дорого обходится хранение бумажных кадровых документов (в среднем 214,5 тыс. рублей для субъекта МСП в год) и ведение трудовых книжек (143 тыс. рублей).

Наконец, малый бизнес, исключенный из реестра МСП, вынужден ждать возвращения в перечень целый год. Это лишает малые предприятия всех причитающихся преференций и грозит им закрытием, подчеркивается в докладе.

В аппарате омбудсмена считают, что власти не уделяют должного внимания развитию экспорта МСП. А законодательное ограничение на владение более 49% малого предприятия крупным бизнесом сдерживает рост инвестиций в секторе МСП и препятствует формированию технологических цепочек, резюмируют эксперты.

Представленный Титовым реестр проблем бизнеса сформирован на основе обращений предпринимателей, опросе собственников и руководителей более 2,7 тыс. малых и средних предприятий, 700 экспертов, а также других данных.