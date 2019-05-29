Ненецкий АО получит 21 млн рублей на поддержку фермеров по нацпроекту

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получит более 21 млн рублей на поддержку фермеров из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Округ получит федеральные средства на поддержку фермеров. В течение трех лет в бюджете НАО на эти цели предусмотрено 23,85 млн рублей, в том числе средства окружного бюджета - 2,4 млн рублей. Выделяемые средства будут направлены на грантовую поддержку фермеров "Агростартап", которая осуществляется с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и федерального проекта по развитию сельской кооперации и поддержке фермеров", - говорится в сообщении.

В 2019 году региону предусмотрено 8,7 млн рублей, в 2020 году - 6,75 млн рублей, в 2021 году - 8,4 млн рублей. Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией, будет учитываться наличие собственных средств фермера и плана развития хозяйства.

Структура национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".