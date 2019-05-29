Более 3 тыс. предпринимателей обсудят на форуме в Омске перспективы развития МСП

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Десятый форум предпринимательства "Свое дело - твой успех" начал свою работу в Омске в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как сообщила журналистам замминистра экономики Омской области Анна Негодуйко, на форуме собрались более 3 тыс. участников, которые обсудят существующие меры господдержки, проблемы развития малого бизнеса и обменяются опытом.

"Количество участников ежегодно растет, в прошлом году форум посетили 3 тыс. человек, в этом году их количество выросло. За год концепция поддержки бизнеса изменилась, теперь это национальный проект, акцент сделан на популяризации бизнеса, его развитие, проработку мер поддержки. Средства, полученные регионом в рамках нацпроекта, были направлены, в том числе, и на проведение этого форума", - сказала Негодуйко.

По ее словам, центральным мероприятием форума станет мастер-класс известного бизнес-тренера, управляющего консалтинговой компании BUSINESS LIFE Сергей Шушина "Как сделать прорыв в 2019 году". Также в рамках форума, который продлится с 29 по 31 мая, пройдет большое количество мастер-классов, семинаров, презентаций и тренингов для предпринимателей.

Региональное отделение союза предпринимателей "Опора России" организовало в рамках форума площадку программы международного наставничества "Scale Up". "Предпринимателям необходимо показывать успешные примеры, как это делается. И лучший способ получить такой опыт - это программа наставничества, которой завтра будет посвящен целый блок", - рассказал ТАСС руководитель отделения Сергей Ананьев.

Он добавил, что дискуссии на форуме позволяют выявлять и обозначать многие проблемы в развитии предпринимательства, в том числе в рамках нацпроекта. "Есть программа "8,5%", на которую федерация выделила 1 трлн рублей. Она не идет, потому что прописаны драконовские требования по залоговому обеспечению ликвидности. Получается замкнутый круг: дайте залог, чтобы получить кредит, но у начинающего предпринимателя нет залога, а у кого он есть, тому не нужны эти средства. Проблему надо обсуждать, так как программа может дать шикарный эффект в развитии малого бизнеса", - считает Ананьев.

По его словам, именно за развитием малого и микробизнеса стоит будущее экономики Омской области. За 2018 год средний бизнес уменьшил поступление налогов, малый – повысил на 5%, а микробизнес на 19%.