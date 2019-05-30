Созданная АКРА кредитная модель поможет сэкономить 64 млрд рублей на господдержке бизнеса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) разработало новую модель для анализа портфеля кредитов малым и средним предприятиям (МСП), которая в перспективе может сэкономить 63,8 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщил гендиректор агентства Игорь Зелезецкий на публичной дискуссии, посвященной МСП.

Речь идет об анализе качества обслуживания долга МСП в зависимости от параметров кредита, самого заемщика и объекта залога, пояснил Зелезецкий. Такая аналитика позволит банкам выявить лучших заемщиков и снизить для них процентные ставки. Это в свою очередь позволит оптимизировать размер господдержки МСП, отметил глава АКРА.

"Исходя из допущений о средних параметрах кредитов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса в части суммы и срока выдачи, экономия бюджетных средств для всей выборки "сильных" субъектов МСП может составить около 63,8 млрд", - сказал Зелезецкий. Впоследствии эти средства могут быть перенаправлены на финансирование других МСП, добавил он.

Кроме того, аналитический подход АКРА позволит банкам выпускать облигации, обеспеченные кредитами МСП. По словам Зелезецкого, ценные бумаги не будут уступать по качеству аналогичным выпускам европейских облигаций, а также позволят оптимизировать государственные расходы в секторе МСП.

"Структурированные облигации высокого кредитного качества, обеспеченные кредитами МСП, могут выпускаться не только с использованием механизмов государственной поддержки, но и эндогенных механизмов защиты. Это также позволит существенно экономить бюджетные ассигнования на развитие сектора МСП", - сообщается в исследовании АКРА о МСП.

Исследование АКРА было проведено в апреле 2019 года. Агентство изучило портфель кредитов МСП на 2,9 трлн рублей.